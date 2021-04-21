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أفراح نادي الحزم بعد الصعود
خطف أولى بطاقات التأهل

أفراح نادي الحزم بعد الصعود

2021/04/21
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أفراح نادي الحزم بعد الصعود جانب من الاحتفالات - المصدر msl
المواطن - مروة نبيل

تألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، لينجح في حصد أولى بطاقات التأهل إلى دوري المحترفين.

 

الحزم يخطف بطاقة التأهل

وخطف الحزم بطاقة التأهل الأولى إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الساحل برباعية مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

احتفالات الحزم
احتفالات اللاعبين – المصدر msl

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم رصيده إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه الفيحاء الذي اقترب هو الآخر من التأهل إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

 

احتفالات الحزم
جانب من الاحتفالات – المصدر msl

نادي الحزم يحتفل بالصعود

ونشر حساب دوري الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا ومقطع فيديو لاحتفالات لاعبي وإداريي نادي الحزم فور انتهاء المباراة، حيث دخلوا إلى أرضية الملعب وبدت علامات السعادة عليهم.

 

الحزم
احتفالات اللاعبين بالتأهل – المصدر msl

وجاء تأهل الحزم إلى دوري المحترفين بعد تألقه اللافت في الدرجة الأولى هذا الموسم، حيث إنه نجح في تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط خلال موسم واحد بتاريخ المسابقة، والمسجل سابقًا باسم فريق الباطن برصيد 76 نقطة.

الحزم
جانب من الاحتفالات – المصدر msl
نادي الحزم
اللاعبون بعد حسم التأهل – المصدر msl
نادي الحزم
جانب من الاحتفالات – المصدر msl


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