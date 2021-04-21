أفراح نادي الحزم بعد الصعود

المواطن - مروة نبيل

تألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، لينجح في حصد أولى بطاقات التأهل إلى دوري المحترفين.

👏 لحظة إعلان صعود الحزم @AL7AZEMFC إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022 ⚽️🔝 pic.twitter.com/1NHtsZ86dC — دوري الأمير محمد بن سلمان (@M_S_League) April 20, 2021

الحزم يخطف بطاقة التأهل

وخطف الحزم بطاقة التأهل الأولى إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الساحل برباعية مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم رصيده إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه الفيحاء الذي اقترب هو الآخر من التأهل إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

نادي الحزم يحتفل بالصعود

ونشر حساب دوري الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا ومقطع فيديو لاحتفالات لاعبي وإداريي نادي الحزم فور انتهاء المباراة، حيث دخلوا إلى أرضية الملعب وبدت علامات السعادة عليهم.

وجاء تأهل الحزم إلى دوري المحترفين بعد تألقه اللافت في الدرجة الأولى هذا الموسم، حيث إنه نجح في تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط خلال موسم واحد بتاريخ المسابقة، والمسجل سابقًا باسم فريق الباطن برصيد 76 نقطة.

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