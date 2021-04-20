أمريكا توصي مواطنيها بإعادة النظر في رحلات السفر للخارج

المواطن - متابعة

أوصت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها بإعادة النظر في جميع ‏رحلات السفر إلى الخارج، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد 19 لا تزال تشكل مخاطر غير مسبوقة على ‏المسافرين.

مخاطر بسبب كورونا:

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: إنه نظرًا لأن المسافرين يواجهون مخاطر مستمرة ‏بسبب جائحة كورونا، ستبدأ الوزارة في تحديث إرشادات السفر الخاصة بها هذا الأسبوع لتعكس ‏بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى العلم الخاص بمراكز السيطرة على ‏الأمراض والوقاية منها (‏CDC‏)، التي تحدد المشكلات الحالية التي تؤثر على صحة ‏المسافرين.

التقييمات الوبائية:

وأوضح البيان بأن هذه التوصية لا تعني إعادة تقييم الوضع الصحي الحالي في بلد معين، ‏ولكنه يعكس تعديلًا في نظام استشارات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على ‏التقييمات الوبائية الحالية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.‏

التطعيم للجميع:

يشار إلى أن جميع سكان الولايات المتحدة سيكون بمقدورهم اعتبارًا من الاثنين 19 إبريل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن تطعّم أكثر من نصف البالغين في البلاد، في وقت تستعد دول عدة في أوروبا لتخفيف القيود الصحية.

لقاح كوفيد19:

وتتواصل حملة التطعيم في الولايات المتحدة بسرعة كبيرة رغم تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون، وتمكن حوالي 50.4% من الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عامًا من تلقي جرعة واحدة من لقاح على الأقل، و32.5% تلقوا الجرعتين، خصوصًا الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا، وفق ما أعلنت يوم الأحد الوكالة الفيدرالية للصحة العامة في البلاد.

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