أمير القصيم يهنئ الحزم بصعوده لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - واس

حرص الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم على تهنئة فريق الحزم بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل 2021/2022.

وكان الفريق ضمن مقعدًا بـ دوري المحترفين للموسم المقبل، وذلك عقب فوزه الكبير على الساحل بنتيجة (4-2)، في لقاء الجولة 33 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ليؤكد صدارته لترتيب المسابقة، برصيد 79 نقطة.

الحزم ضمن تواجده بين الـ3 الكبار

وضمن الفريق تواجده بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، المتأهلين إلى دوري المحترفين بالموسم القادم.

وبحسب الحساب الرسمي لـ ” واس العام” عبر “تويتر” فقد وجه أمير القصيم تهنئته لنادي الحزم، بعد صعوده لدوري المحترفين، عقب هبوطه من دوري المحترفين لدوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2019/2020.

رقم قياسي

وجاء تأهل الفريق إلى دوري المحترفين بعد تألقه اللافت في الدرجة الأولى هذا الموسم، حيث إنه نجح في تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط خلال موسم واحد بتاريخ المسابقة، والمسجل سابقًا باسم فريق الباطن برصيد 76 نقطة.

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