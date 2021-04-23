أهم قرارات عمومية اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

كشفت عمومية اتحاد القدم السعودي التي عُقدت أمس الخميس، عن أهم القرارات التي اتُخذت وذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عُقدت في دورتها الـ13 بمدينة الرياض.

القرارات التي اتُخذت في عمومية اتحاد القدم

أولًا .. تم الإعلان عن تعيين 3 أعضاء للجنة مراجعة المحضر وهم ” تركي آل فاضل ممثل نادي الأخدود، خالد المطيري ممثل نادي الذهب، محمد السيف ممثل نادي الجبلين، وتم تعيين عبدالعزيز المسعد وعبدالإله الشهيل وهما مراقبان مستقلان”.

ثانيًا .. المصادقة بالإجماع على تعيين عبدالعزيز العريفي نائبًا لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق، وكذلك تعيين محمد الرشيد عضوًا في اللجنة.

ثالثًا .. إعادة تشكيل غرفة فض المنازعات برئاسة المستشار فيصل أبو خلف رئيسًا، ووليد معاذ نائبًا للرئيس، وعضوية فهد الحجيري، وإبراهيم النعيم، وخميس الزهراني.

رابعًا .. خامسًا .. صادقت الجمعية العمومية على ترشيح مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO مراجعًا خارجيًا.

المسحل يستعرض تقريره

واستعرض ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم تقريره الذي تم إرساله إلى الأندية قبل 10 أيام من انعقاد الجمعية العمومية، مرفق التقرير المالي وتقرير المحاسب القانوني، كما تم استعراض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها مع بيان الربح والخسارة، قبل أن تتم المصادقة بالإجماع على التقرير المالي واعتماد الميزانية.

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