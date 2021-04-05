أوبر تدفع تعويض مليون دولار لامرأة كفيفة

المواطن- متابعة

صدرت أوامر لـ شركة أوبر بدفع 1.1 مليون دولار لراكبة كفيفة بعد أن حكم مُحكّم مستقل بأن سائقي الشركة مارسوا التمييز ضدها؛ لأنهم رفضوا ركوبها في 14 مناسبة منفصلة.

وكانت ليزا إيرفينغ وهي من سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو، قد رفعت الدعوى ضد أوبر في عام 2018 بعد أن تم رفض ركوبها تمامًا أو مضايقتها من قبل سائقي أوبر الذين لم يرغبوا في نقلها مع كلبها المرشد.

التمييز والإساءة اللفظية والترهيب

وقالت إيرفينغ إن السائقين تركوها عالقة في الليل، وتسببوا في تأخرها عن العمل، مما قد يكون أحد أسباب خسارتها لوظيفتها، وبالإضافة إلى ذلك فقد قال محامو السيدة الأمريكية إن موكلتهم عانت من الإساءة اللفظية والترهيب، الأمر الذي لم يتوقف بعد أن قدمت شكواها إلى أوبر.

أوبر تنتهتك قانون ADA

وقالت كاثرين كابالو، إحدى محاميّ إيرفينغ، لـ BBC: المكفوفون وضعاف البصر هم من بين أولئك الذين يجب أن يستفيدوا أكثر من غيرهم من خدمات النقل، وبموجب القانون الخاص بالأميركيين ذوي الإعاقة، يجب أن يكون الكلب المرشد قادرًا على الذهاب إلى أي مكان يمكن أن يذهب إليه الكفيف.

وفي المقابل، رفضت أوبر ادعاءات إيرفينغ، لكن قرار المحكم جاء فيه أن أوبر مسؤولة عن انتهاكات قانون ADA (الأميركيين ذوي الإعاقة) بسبب إشرافها التعاقدي على سائقيها ولإخفاقها في منع التمييز من خلال تدريب سائقيها بشكل صحيح.

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