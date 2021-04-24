أول خطوة بـ الأهلي بعد الاستقالة

المواطن - محمد سمعه

سيشهد النادي الأهلي العديد من التطورات الإدارية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد موافقة وزارة الرياضة على استقالة عبدالإله مؤمنة من رئاسة الراقي.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أصدر قرارًا بتكليف وليد غازي الرئيس التنفيذي بتسيير الأعمال في الراقي، بعد استقالة مؤمنة.

شرفيو الأهلي سيختارون الرئيس المقبل:

وسيكون هناك تفاهمات شرفية من أجل اختيار مرشح لرئاسة النادي بالفترة المقبلة، على غرار ما حدث في نادي النصر، حيث اختار شرفيو العالمي مسلي آل معمر لرئاسة النادي.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن الاتفاق بين أعضاء الشرف وتحديد المرشح المقبل، هي من فتحت الطريق لـ عبدالإله مؤمنة لرفع استقالته إلى وزارة الرياضة.

فتح باب الترشح لرئاسة الراقي غدًا الأحد:

وبناءً عليه فسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الراقي، اعتبارًا من الأحد 25 إبريل وفقًا للإجراءات التي سيعلن عنها النادي.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج بوقت سابق: إن مؤمنة سيعتزل العمل في الوسط الرياضي بشكل نهائي بعد تقديم استقالته من رئاسة الراقي.

ويستعد الراقي لمواجهة فريق الشرطة العراقي، اليوم السبت، بالجولة الـ4 من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا. وكان الأهلي فاز في الجولة الثالثة على فريق الشرطة، بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على الملعب الرديف لإستاد الجوهرة المشعة.

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