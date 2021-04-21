أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أو الجوال؟ الشيخ الخثلان يجيب

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لا فرق بين قراءة القرآن الكريم من المصحف أو من الجوال، مشيرًا إلى أنه لا فرق بين المصحف الورقي والمصحف المصور على الجوال أو نحوه.

أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أو الجوال؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلانhttps://t.co/ixVXYyj3jq pic.twitter.com/M3LZdKzVsg — قناة الرسالة (@alresalahnet) April 21, 2021

قراءة القرآن من المصحف

ولفت خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إن الشخص الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من المصحف أو من المصحف في الجوال يؤجر عند القراءة والأجر فيها واحد.

وأوضح أن المصحف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب على الألواح وعلى الرقاع، ثم تطور الأمر وبدأ المصحف يكتب في البداية بدون نقاط ثم أضيفت له النقاط وتم تقسيمه إلى أحزاب، مشيرًا إلى أن العبرة في القراءة.

شارك الخبر







شارك الخبر