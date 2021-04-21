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أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أو الجوال؟ الشيخ الخثلان يجيب

أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أو الجوال؟ الشيخ الخثلان يجيب

2021/04/21
الساعة 4:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أو الجوال؟ الشيخ الخثلان يجيب
المواطن - الرياض

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لا فرق بين قراءة القرآن الكريم من المصحف أو من الجوال، مشيرًا إلى أنه لا فرق بين المصحف الورقي والمصحف المصور على الجوال أو نحوه.

قراءة القرآن من المصحف

ولفت خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إن الشخص الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من المصحف أو من المصحف في الجوال يؤجر عند القراءة والأجر فيها واحد.

وأوضح أن المصحف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب على الألواح وعلى الرقاع، ثم تطور الأمر وبدأ المصحف يكتب في البداية بدون نقاط ثم أضيفت له النقاط وتم تقسيمه إلى أحزاب، مشيرًا إلى أن العبرة في القراءة.


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