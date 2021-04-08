أي لقاحات كورونا أفضل؟ الصحة تجيب

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، تقارب لقاحات كورونا من حيث الفاعلية، والحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن الدراسات والتجارب العلمية أثبتت تقارب اللقاحين من حيث الفاعلية والحماية من الفيروس وكل التطعيمات تم اعتمادها من قبل الجهات المعنية وعلى الجميع المبادرة بأخذ اللقاح أيا كان حسب المتوفر في المراكز.

مستجدات فيروس كورونا في المملكة

وبالأمس، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (783) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (417) حالة، كما تم تسجيل (8) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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