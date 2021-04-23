إجازة رسمية 10 أيام في روسيا لمكافحة كورونا

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إجازة رسمية مدتها 10 أيام في مايو في روسيا من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، الذي يتراجع ببطء شديد بحسب الأرقام الرسمية.

وقال بوتين خلال لقاء متلفز ردًّا على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء: “إذا كنت تعتقدين أن ذلك ضروريًّا، فسأوقع المرسوم اليوم” في شأن هذه العطلة الرسمية.

255 طفرة:

ورصدت روسيا 255 طفرة من السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا و25 من السلالة الجنوب إفريقية في 51 إقليمًا، وفقًا لرئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن، آنا بوبوفا.

وقالت بوبوفا: “انتشار الفيروس كبير جدًّا، ومعظم هذه الطفرات هي سلالات قادمة من الخارج، أي مع عودة الناس من الرحلات من خارج البلاد”.

وأكدت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا في الأسابيع الأخيرة بدأت في الازدياد.

11 مليونًا تلقوا اللقاح:

من جانبها، قالت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا: إن أكثر من 11 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ونحو 6.8 مليون تلقوا الجرعتين.

والأربعاء، أعلنت روسيا أنها قد تجيز في مايو لقاحًا جديدًا باسم “سبوتنيك لايت”، وهو نسخة من اللقاح الروسي للوقاية من كوفيد-19 ولكن بجرعة واحدة.

شارك الخبر







شارك الخبر