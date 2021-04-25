إدارة القبول والتجنيد بـ القوات المسلحة تبدأ التقديم على الوظائف العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بـ القوات المسلحة عن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية رجال ونساء، بعدة قطاعات، وذلك من خلال التفاصيل والشروط الآتية:
القوات المسلحة تحدد القطـاعات:
– القوات المسلحة .
– القوات البرية الملكية .
– القوات الجوية الملكية .
– القوات البحرية الملكية .
– قوات الدفاع الجوي الملكي.
– الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
– قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية .
الشروط وظائف القوات المسلحة :
1- أن يكون المتقدم لوظائف القوات المسلحة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
3- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .
4- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .
5- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
7- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .
8- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. واجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .
9- أن يتناسب طول المتقدم لوظائف القوات المسلحة مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
10- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية .
11- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بـ القوات المسلحة .
وأوضحت وزارة الدفاع أنه يمكن الاطلاع على مواقع مراكز القبول والتجنيد من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا).
موعد التقديم:-
– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ (1442/9/13هـ) الموافق 2021/04/25م، من خلال الرابط التالي:
(اضغط هنــا).
شارك الخبر