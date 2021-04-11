إدارة النصر تجتمع مع مدرب الشباب

المواطن - مروة نبيل

عقدت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع مدرب درجة الشباب، الروماني سيوريانو فلورين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

إدارة النصر تجتمع مع فلورين:

واجتمعت إدارة النصر مع مدرب درجة الشباب تمهيدًا لإشرافه على تدريبات الفريق الأول بدلًا من فيصل سيف الذي سبق أن درب ناشئي الشباب، ما يعني عدم موافقة اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم كما حدث في حالة يوسف عنبر.

ولفت حساب الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الروماني فلورين يقود تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الآن، والتي انطلقت بعد عاصفة ترابية.

وكان العالمي قد تعاقد رسميًّا مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب المؤقت الكرواتي ألين هورفات، إلا أن تأخر قدومه إلى الرياض، وفترة الحجر الصحي التي سيخضع لها دفعت الإدارة للبحث عن بديل حتى وصوله.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

وخسر العالمي أمام الفريق الأول لكرة القدم ضمك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أنه ودع مؤخرًا كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 36 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 5 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

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