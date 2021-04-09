ضمك والفوز الأول ضد النصر بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك للظهور بشكل مميز ضد النصر اليوم، وخطف الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد النصر عند الساعة 7:05 مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفريقان 3 مباريات من قبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لم ينجح فارس الجنوب في الفوز بأي مواجهة، حيث فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرة، وانتهت مباراتين بالتعادل، وكان آخرها بالدور الأول بنتيجة 2/2.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمصالحة الجماهير الغاضبة من توديع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، والفوز في مباراة اليوم، فيما يطمح فارس الجنوب الهروب من المراكز الأخيرة بنتيجة إيجابية.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد النصر في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 24 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر