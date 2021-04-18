إدارة بايدن تتراجع عن قرارها بخصوص اللاجئين

المواطن- متابعة

قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه سيتم رفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة هذا العام، ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من توجيه انتقادات من النواب الديمقراطيين لموافقة بايدن على إبقاء العدد المنخفض تاريخياً من دون تغيير.

تراجع إدارة بايدن عن قرارها

وكان قد وقع الرئيس الأمريكي على أمر يوم الجمعة يقضي باستمرار الحد الأقصى لقبول اللاجئين الذي أعلنه سلفه دونالد ترامب ويبلغ 15 ألف شخص حتى نهاية سبتمبر المقبل، وبالتوقيع على هذا الأمر، يكون بايدن قد جمد خطة أعلن عنها في فبراير لزيادة الحد الأقصى إلى 62500.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في ولاية ديلاوير، إنه سيرفع الحد البالغ 15 ألفاً، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن يصل العدد إلى الحد الأقصى المقترح البالغ 62500، وفقاً لشبكة CNN الإخبارية الأميركية.

وبعد انتقاد النواب وجماعات الدفاع عن اللاجئين لبايدن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه يعتزم وضع حد أقصى نهائي متزايد للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية بحلول 15 مايو.

ضربة لجماعات الدفاع عن اللاجئين

ومثل أمر بايدن بتحديد عدد المقبولين عند 15 ألفاً ضربة لجماعات الدفاع عن اللاجئين، التي كانت تريد من الرئيس الديمقراطي التحرك بسرعة لإنهاء سياسات اللاجئين للجمهوري ترامب الذي حدد هذا الرقم إلى حد ما كوسيلة للحد من الهجرة.

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