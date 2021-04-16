حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة يقضي على 8 أشخاص

المواطن- متابعة

فتح مجهول النار بشكل عشوائي في مدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة الأميركية ما تسبب في قتل 8 أشخاص وجرح آخرين، وقد وقع ذلك في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي.

وقالت الناطقة باسم الشرطة، جيني كوك، للصحفيين، إن عناصرها يتابعون حادث إطلاق نار، ويعتقدون أن المسلح قُتل انتحارًا، موضحة أن أشخاصًا عديدين أصيبوا بالرصاص، قبل أن يعلن مقتل 8 على الأقل ومن المتوقع زيادة الإصابات.

وأظهر بث مباشر شرائط للشرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في الأسابيع الأخيرة.

الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة

وأضحت عمليات إطلاق النار بشكل عشوائي في المدن والولايات الأمريكية، جزءًا روتينيًا من حياة الأمريكيين، حيث زادت وتيرة هذه الحوادث بشكل لافت، ففي نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا.

وفي 22 مارس، قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو، وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل 8 أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.

حصيلة القتلى بسبب عنف السلاح

ويموت نحو 40 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويًا من خلال السلاح الناري وأكثر من نصفهم انتحارًا.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري 6 إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح، وقد هاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي مما وصفه بـ تجاوز غير دستوري.

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