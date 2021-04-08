إصابات كورونا ترتفع لـ 133.7 مليون حالة عالمياً والوفيات 2.9 مليون

المواطن - متابعة

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، كوفيد 19, ارتفاع عدد الإصابات إلى 133 مليوناً و698 ألفاً و881 إصابة، حتى الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و901 ألف و132 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 107 ملايين و828 ألفاً و880 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس، تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات بكورونا، بلغ 126789.

كورونا في الهند

وكشفت البيانات تسجيل 685 وفاة جديدة وارتفاع الإجمالي إلى 166862.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 12.9 مليون.

سجلت كوريا الجنوبية 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 107 آلاف و598 إصابة.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة لترتفع الحصيلة إلى 1758 ، فيما تعافى 432 شخصا مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 98 ألفا و360 شخصا.

كورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 596 وفاة و5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أمس أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 205598، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2261879.

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