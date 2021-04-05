إصابات كورونا حول العالم تقترب من 132 مليون إصابة

المواطن - متابعة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، فيروس كورونا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 131 مليونًا و920 ألفًا و255 إصابة، الاثنين.

ارتفاع أعداد الوفيات

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و866 ألفًا و7 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و202 ألف و786 حالة.

كورونا في الهند

وسجلت الهند 103 آلاف و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونًا و589 ألفًا و67 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 478 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 165 ألفًا و101 حالة وفاة.

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