إصابة ساكا تُربك آرسنال

المواطن - مروة نبيل

أربك نجم نادي آرسنال، بوكايو ساكا حسابات المدير الفني ميكيل أرتيتا قبل مباراته المقبلة ضد سلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

إصابة ساكا ضد شيفيلد يونايتد

وتعرض ساكا لإصابة خلال مباراة شيفيلد يونايتد ضد آرسنال بالأمس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث لم يستطع استكمال اللقاء؛ وغادر الملعب مصابًا عند الدقيقة 69، ما أثار الجدل حول إمكانية مشاركته أمام سلافيا براغ.

ونجح الجانرز في الفوز على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ31، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة ويتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد أرتيتا أنه سيتم تقييم حالة ساكا خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم أمر مشاركته في المباراة المرتقبة، مضيفًا: “لا أعرف مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها؛ وأتمنى ألا تكون خطيرة جدًا”.

آرسنال في ورطة

وأصبح أرتيتا في ورطة بعد إصابة ساكا، حيث يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال أيضًا كل من: ديفيد لويز وكيران تيرني ومارتن أوديجارد وإميل سميث رو، ليؤكد مدرب الجانرز أن فريقه لا يحتمل مزيد من الإصابات.

كما غاب المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج عن مباراة الأمس بسبب المرض، وشدد أرتيتا على أنه يأمل في تعافيه وعودته سريعًا إلى التشكيلة الأساسية للجانرز.

وكان آرسنال قد عب ضد سلافيا براغ التشيكي على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويسعى للتعويض في اللقاء الذي سيخوضه خارج ملعبه.

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