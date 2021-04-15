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إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية
صدر بحقه قرار بإغلاقه لمدة سبعة أيام وغرامة مالية

إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية

2021/04/15
الساعة 1:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية
المواطن - الشرقية

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، مختبرًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

جولة تفتيشية:

وقالت صحة الشرقية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه أسفرت إحدى جولات الالتزام التفتيشية لصحة الشرقية المتعلقة بمتابعة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة، عن ضبط مختبر رصدت عليه 3 مخالفات إحداها تتعلق بإجراءات كورونا.

إغلاق وغرامة: 

وتابعت أنه قد صدر بحق المختبر المذكور قرار اللجنة المختصة بإغلاقه من اليوم لمدة سبعة أيام وغرامة مالية.

إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية - المواطن


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