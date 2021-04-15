إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية

المواطن - الشرقية
أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، مختبرًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
صحتكم#خط_أحمر pic.twitter.com/RChidWStfK
— صحة الـشرقية (@moh_eastern) April 14, 2021
جولة تفتيشية:
وقالت صحة الشرقية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه أسفرت إحدى جولات الالتزام التفتيشية لصحة الشرقية المتعلقة بمتابعة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة، عن ضبط مختبر رصدت عليه 3 مخالفات إحداها تتعلق بإجراءات كورونا.
إغلاق وغرامة:
وتابعت أنه قد صدر بحق المختبر المذكور قرار اللجنة المختصة بإغلاقه من اليوم لمدة سبعة أيام وغرامة مالية.
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