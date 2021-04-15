إقصاء ليفربول ضد الريال

المواطن - محمد سمعه

ودع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية مباراة ليفربول ضد الريال في إياب دور الثمانية بالتعادل السلبي، حيث استفاد ريال مدريد الإسباني من الفوز ذهابًا بثلاثية لهدف في إسبانيا.

أحداث مباراة ليفربول ضد الريال:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي ليفربول، حيث أهدر كل من محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي جورجينيو فينالدوم الفرصة في إحراز هدف الأسبقية لفريق ليفربول في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وواصل كورتوا تألقه، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، وسط الهجمات المتتالية من قبل لاعبي ليفربول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد الريال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمر ضغط فريق الريال وسط عدم وجود تركيز في إنهاء الهجمات من قبل كل من محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لينتهي لقاء الإياب بالتعادل السلبي ويتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي.

الريال يواجه تشيلسي في مباراة نارية:

وسيلعب ريال مدريد مع تشيلسي في جولة الذهاب يوم الأربعاء 28 إبريل الحالي، حيث تُقام المباراة في إسبانيا، بينما ستكون مباراة العودة بين تشيلسي والريال في إنجلترا يوم 4 مايو المقبل.

يذكر أن مباراة ليفربول ضد الريال، كانت أُقيمت على ملعب الأنفيلد، معقل ليفربول في إنجلترا.

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