إنتغرال تطلق في رمضان محتوى استثنائيًّا على جوّي TV

المواطن - الرياض

تطلق إنتغرال، التابعة لمجموعة stc، الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في شهر رمضان المبارك، مجموعة جديدة من البرامج الأصلية والحصرية على منصّتها الترفيهية “جوّي TV”، حيث تبدأ في 12 إبريل ببث البرامج المنوعة ما بين العربية والخليجية.

إنتاجات حصرية:

ويتصدر القائمة الرمضانية إنتاجان أصليان جديدان يعرضان حصريًّا على جوّي TV، وهما المسلسل الدرامي البدوي الكهف الذي يناقش الصراعات القبلية، حيث يحاول توأمان كشف غموض سر أحد الكهوف في إطار تشويقي، وبرنامج الأوائل وهو سلسلة وثائقية سعودية تسلط الضوء على مسيرة سعوديات رائدات في مختلف المجالات والقطاعات.

إضافة إلى ذلك، ستعرض جوّيTV حصريًّا، الدراما اللبنانية راحو، والعديد من الدراما المصرية وهي الطاووس، فارس بلا زواج، ذهب، ومسلسل الرسوم المتحركة صحبة الآيات، كما ستعرض من ستارزبلاي الدراما السورية باب الحارة 11.

برامج منوعة:

وستنقل جوّي TV من الشبكة العالمية wide khaliji العديد من البرامج الخليجية المنوعة؛ بهدف توفير أقصى سبل التسلية لمشاهديها، حيث ستبث بيت الذل، الروح والرية، الوصية الغائبة، حظ الجميلات وورقة، بالإضافة إلى الأفلام الكوميدية وهي: يجيب الله مطر، أبو طار، غريب، كان ياما كان وصقار.

ويتزامن هذا التنوع في المحتوى مع التوسع الأخير الذي قامت به جوّي TV في الأسواق الإقليمية (مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة) التي فتحت آفاقًا واسعة أمام العديد من الأشخاص الذين يطمحون في مشاهدة مكتبة جوّي TV الغنية بمحتواها، لاسيما تشكيلة رمضان الرائعة.

وتقدم الرئيس التنفيذي في إنتغرال ماركوس غولدر إلى جميع المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا التزام إنتغرال بتقديم أفضل محتوى ترفيهي لمشتركيها الأعزاء.

وأضاف: نسعى جاهدين إلى الاستمرار في الارتقاء بمنصة جوّي TV إلى معايير رفيعة المستوى من خلال إنتاج وعرض محتوى يتوافق مع مختلف أذواق وتفضيلات المشاهدين في المنطقة.

وقال: نحن على يقين من أن عروضنا الرمضانية ستلبي تطلعات أولئك الذين يبحثون عن تجربة ترفيهية مميزة بجودتها العالية.

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