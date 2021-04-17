إيفرتون يُجبر توتنهام على التعادل

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، بفخ التعادل ضد نادي إيفرتون بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة توتنهام وإيفرتون

وبدأت المباراة، سريعًا بضغط من قبل لاعبي السبيرز، أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب الإنجليزي هاري كين بالدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ونجح اللاعب الآيسلندي جيلفي سيغوردسون في إحراز هدف التعادل لفريق إيفرتون بالدقيقة الحادية والثلاثين.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، باغت إيفرتون، فريق توتنهام ليُسجل الهدف الثاني عبر اللاعب جيلفي سيغوردسون بالدقيقة الـ62.

هاري كين يرفض الخسارة

ولكن نجح هاري كين في إنقاذ الفريق اللندني من الخسارة، مسجلًا الهدف الثاني بالدقيقة الـ69.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد إيفرتون 49 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد السبيرز 50 نقطة في المركز السابع.

وتُقام اليوم السبت، مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب نيوكاسل يونايتد مع ويست هام يونايتد، ويلعب وولفرهامبتون مع فريق شيفيلد يونايتد.

وكان نادي توتنهام ودع بطولة الدوري الأوروبي من دور ثمن النهائي على يد فريق دينامو زغرب الكرواتي.

يذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كان تولى تدريب فريق السبيرز في الفترة الماضية خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

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