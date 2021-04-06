ابتكار جلد بشري صناعي يُستخدم لتضميد الجراح !

المواطن- متابعة

تمكن مجموعة من العلماء من ابتكار نسيج فريد لتضميد الجروح وهو عبارة عن جلد بشري صناعي من شأنه أن يحمي مكان الإصابة من المؤثرات الخارجية والعدوى المرضية، ويخلق ظروفا مثالية لنمو الخلايا، ويسمح بنفاذ الهواء وبخار الماء.

ويأتي هذا الابتكار من قِبل علماء معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

أهمية هذا الابتكار

وهذا النسيج عبارة عن غشاء رقيق يوضع على مكان الجرح، حيث تنتقل خلاياه إلى داخل الجرح لتختلط مع خلايا جسم المصاب وتنشط عملية إنتاج الكولاجين للإسراع في التئام الجرح وتشكيل الندبة.

وبالإضافة إلى العلاج، يحمي هذا الغشاء الجرح من المؤثرات الخارجية ويلغي الحاجة للضمادات التقليدية، بفضل الرابط المطاطي الطبيعي (اللاتكس Latex).

جلد يحاكي الحرباء

ويُذكر أن مجموعة أخرى من علماء الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا قد ابتكروا نوعًا آخر من الجلد يحاكي الجلد البشري، وذلك في عام 2018.

وهذا الجلد يحاكي جلد الحرباء حيث يتغير لونه ومتانته بالتأثيرات الميكانيكية، وقد أدرجت مؤسسة العلوم الروسية هذا الابتكار حينها في قائمة أهم أعمال العلماء الروس عام 2018.

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