احذروا هذه الأكلات في السحور

المواطن- متابعة

حذر أطباء وخبراء تغذية من تناول بعض الأكلات في السحور ثم النوم بعد ذلك مباشرة، حيث يسبب ذلك سوء هضم ومشكلة في الجهاز الهضمي.

الطعام الدسم على السحور

وقال استشاري التغذية العلاجية، الدكتور رامي صلاح، إن تناول الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة في السحور والبقوليات والبيض ثم النوم بعدها مباشرة يسبب سوء هضم ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وأضاف: هناك نوعان من الصائمين، أولهما من يتناول وجبة السحور ثم ينام بعدها، وهذا عليه أن يضمن أن وجبة السحور التي يتناولها تتكون من زبادي وفاكهة، ومن المفضل أن تكون من الفواكه التي تحتوي على كمية وفيرة من السوائل مثل البطيخ والكنتالوب.

وأوضح استشاري التغذية أن تناول الزبادي في فترة السحور سوف يساعد الصائم على عدم الشعور بالعطش حتى فترة الظهيرة، ويساعد في عدم حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأوضح أن النوع الثاني من الصائمين هو الذي يتناول وجبة السحور ثم يذهب إلى عمله فيجب أن يتناول مقدارًا من البروتين مثل اللحمة أو البيض والحساء، بشرط عدم الجمع بين نوعين من البروتين حتى لا يتعرض الصائم إلى مشكلة في الهضم خلال يومه، كما يمكن أيضًا تناول الجبن (ملح خفيف) في السحور مع الفول أو البيض.

وجبة السحور لا تقل أهمية عن الإفطار

وطالب استشاري التغذية الصائمين بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه على فترات بين وجبتي الإفطار والسحور، مؤكدًا أن وجبة السحور لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار في شهر رمضان.

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