احذر.. هذه الأطعمة تسبب ظهور حب الشباب

المواطن- متابعة

كشفت خبيرة التجميل، مارينا شيستوفا، عن عدد من المواد الغذائية التي يجب استبعادها من النظام الغذائي للتخلص من الالتهابات الجلدية التي تسبب حب الشباب.

نصائح لتجنب ظهور حب الشباب

وبحسب وكالة روسيا اليوم، قالت مارينا: من أجل تجنب ظهور حب الشباب يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي تسبب التخمر، مثل الخبز والمعجنات، وجميع الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك المعلبات، لافتة إلى أنه يمكن تناول الخبز الذي تستخدم في صناعته الخميرة الطبيعية.

وأشارت إلى أنه يجب الامتناع عن تناول الفواكه في النصف الثاني من النهار، لأن البكتيريا المسببة للأمراض في الأمعاء تكون أكثر نشاطا في فترة المساء وتتفاعل مع السكر أكثر، ولكن هذا لا يعني الامتناع عن تناول الفواكه تماما، حيث يمكن تناول تفاحة واحدة أو برتقالة، أو عنقود عنب صغير.

وقالت: ازدياد البكتيريا المرضية في الأمعاء يحصل بصورة دورية ويؤثر في نفاذيتها، ما يسبب وصول السموم بسرعة إلى الدم، وهذا يؤدي ليس فقط إلى الالتهابات وظهور حب الشباب، بل وإلى الأمراض الجلدية والحساسية والأكزيما.

التخلص من السموم

وتابعت خبيرة التجميل قائلة إن الجسم يخلص نفسه ذاتيا من السموم التي تدخل إليه يوميًا ولمساعدة الجسم على القيام بذلك يمكن اتباع نظام الصيام المتقطع وتناول العصائر الطبيعية مثل المياه وعصير الخضار والفاكهة.

ومن أفضل الطرق لمساعدة الكلى وأعضاء الجسم الأخرى في التخلص من سمومها ينصح الأخصائيون بتناول عصائر التفاح والجزر والمانجا والكرفس والموز والبرتقال والسبانخ والبقدونس.

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