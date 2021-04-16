اختيار شيلا الرويلي ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة

المواطن- متابعة

اُختيرت الرئيسة التنفيذية لشركة وصاية العالمية للاستثمار، إحدى شركات أرامكو السعودية، شيلا الرويلي، كواحدة من أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة لعام 2021.

وجاء الاختيار من حفل تكريم هارت إنيرجي الذي يقام في عامه الرابع، والذي يسلط الضوء على إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

إنجازات السعودية شيلا الرويلي

وبحسب موقع Trade Arabia، فإنه خلال عملها في أرامكو السعودية، قادت شيلا العديد من المشاريع المبتكرة، وشاركت في قيادة فريق لتأسيس شركة الوصاية التابعة لـ أرامكو، والمعنية بإدارة الاستثمار العالمي، والمسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو.

كما بذلت الرويلي جهودًا في أنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة وهي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوع والشمول في أرامكو، حيث ساعدت في تشكيل سياسات الشركة ودعم دخول المزيد من النساء إلى المناصب القيادية.

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