استشاري بعد إغلاق حراج الطيور في جدة احترازيًا: نمر بمرحلة صعبة 

المواطن- محمد داوود- جدة

أعادت أمانة محافظة جدة إغلاق ساحات حراج الطيور بسوق الأنعام المركزي حتى إشعار آخر. وذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وتكرار عدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

تطبيق الإشتراطات البلدية:

وأوضح مدير سوق الأنعام المركزي سالم بن ضيف الله البشري أن أعمال الإشراف والرقابة على السوق مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتنظيمية، مشيراً إلى أن الأمانة طبقت خلال جائحة كورونا عدة إجراءات احترازية. شملت عدم السماح للدخول إلى السوق إلا بعد معاينة الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا،. وقياس درجة الحرارة، وكذلك التأكد من ارتداء الكمامة.

الكمامة والتباعد الجسدي:

وفي السياق قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد لـ”المواطن”: إنه لا بد أن يدرك جميع أفراد المجتمع أننا ما زلنا في مرحلة صعبة بسبب جائحة كورونا، وهو ما يتطلب من الجميع التقيد بالأنظمة وعدم الاستهتار أو التراخي أو التساهل، فتطبيق الاشتراطات من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي أمر مهم وخصوصاً في أماكن بيع الطيور أو حظائر المواشي لضمان عدم التعرض لأي عدوى مرضية.

منع اصطحاب الأطفال:

ونصح محمد، بعدم اصطحاب الأطفال في مثل هذه المواقع التي تشهد تجمعات بشرية حتى لا يكونوا عرضة لأي عدوى، فمعروف أن إفرازات الطيور والمواشي أيضاً تشكل وسيلة لنقل العدوى الفيروسية في حال إصابتها أو حملها للفيروس، مع الحرص على التخلص الآمن من الكمامة بعد العودة من الحظيرة لضمان عدم وجود أي التصاقات كريش الطيور المتطايرة أو إفرازات التصقت بالكمامة.

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