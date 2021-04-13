استشاري: جدولة الأدوية أثناء الصيام تعتمد على نوعية الدواء

المواطن - الرياض

أوضح د. محمد المزيني استشاري صيدلية إكلينيكية أن أعراض ما بعد لقاح كورونا لا تؤثر على الحالة الصحية.

جدولة الأدوية في الصيام

وأضاف خلال استضافته في “برنامج اليوم”، أن وجدولة الأدوية فترة صيام رمضان تعتمد على نوعية الدواء والنمط الغذائي للمريض.

فيديو | د. محمد المزيني استشاري صيدلية إكلينيكية: أعراض ما بعد لقاح #كورونا لا تؤثر على الحالة الصحية.. وجدولة الأدوية فترة صيام #رمضان تعتمد على نوعية الدواء والنمط الغذائي للمريض#برنامج_اليوم pic.twitter.com/SvN4odaKWN — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) April 13, 2021

انخفاض السكر في الدم

وأضاف أن مريض السكري على سبيل المثال، نجد أن نسبة السكر تنخفض جدا بعد ساعات الصيام، ولذلك الأدوية التي تتعلق بالسكري وسكري الدم يكون لها جدولة حسب حالة المريض.. وهكذا.

وتابع د. محمد الميزيني استشاري صيدلية إكلينيكية أن جدول الدواء يجب أن يفصل حسب النمط الغذائي أو أنصح المريض أن يأخذ كذا وكذا مع الأخذ في الاعتبار الحالة ونوع الدواء والنمط الغذائي.

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