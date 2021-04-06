استشاري يوجه نصائح للحفاظ على سلامة الكلى في رمضان

المواطن - الرياض

وجه استشاري مختص في جراحة المسالك البولية نصائح مهمة للحفاظ على سلامة الكُلى وتجنيب تعرضها لأضرار ناتجة عن الصيام خلال شهر رمضان، وبيّن الأثر السيئ عليها جراء تناول المسكنات والمهدئات.

وقال الدكتور علي بن محفوظ إن كمية السوائل عندما تنخفض في الجسم، فإنه يبدأ بالحفاظ على السوائل الموجودة به، فتبدأ الكلى بتقليل إفرازات السوائل وإفراز كميات السموم في الجسم.

شاهد ماذا قال د. علي بن محفوظ، استشاري جراحة المسالك البولية، مطمئنا قبيل دخول #رمضان حول فقدان السوائل من الجسم خلال الصيام#زوايا_الزير#قناة_الرسالة pic.twitter.com/vyhagMJ06l — قناة الرسالة (@alresalahnet) April 5, 2021

شرب كميات مناسبة من الماء

وأضاف “ابن محفوظ” في لقائه ببرنامج “زوايا الزير” على قناة “الرسالة”، أنه يجب الحرص على شرب كمية مناسبة من الماء، وعدم تناول مدرات البول إلا وقت الإفطار وتجنب تناولها بعد السحور.

وأوضح ابن محفوظ أن المدرات تزيد من عملية إخراج السوائل من الجسم من أجل أن ترتاح الرئة والقلب وبقية الأعضاء، وتناولها بعد السحور يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل وعدم تعويضها خلال الصيام لساعات طويلة بشرب الماء يضر بالكلى.

تحذير من خطر المهدئات والمسكنات

وأشار إلى أن المهدئات والمسكنات إذا أُخذت بجرعات مكثفة تضر الكلى، وإذا أخذت لفترات طويلة قد تصيب الشخص بالفشل الكلوي، مبينًا أن المهدئ يعمل على منع وصول الـدم للعضو المصاب لتخفيف الألم، وبالتالي لا يصل الـدم إلى الكلى، ويجب علاج الألم بدلًا من الاستمرار في تناول المسكنات.

ونصح بالحرص على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الرياضة تدخل في كل شيء يساعد في تحصين صحة الرجل والمرأة، كما أنها مفيدة لجميع أعضاء الجسم.

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