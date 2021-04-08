استقالة مرتقبة لـ مؤمنة وتحديد بديله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن عبدالإله مؤمنة، يستعد للاستقالة من رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد الخسارة من الرائد، وفي ظل الأزمات التي يُعاني منها الراقي.

كبار شرفيي الأهلي يختارون بديل مؤمنة

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة اليوم الخميس أن الرئيس الحالي يستعد لتقديم استقالة مرتقبة مع اختيار الأمير منصور بن مشعل وكبار الشرفيين في النادي، زياد اليوسف ليخلف الرئيس الحالي في الأهلي.

وحول هذا الأمر، علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج قائلًا: “مؤمنة، بمجرد استقالته سيترك الوسط الرياضي بشكل نهائي، يبدو أن التجربة في الأهلي كانت قاسية بالنسبة له”.

وكان الرائد زاد أوجاع الأهلي، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي تجمد رصيده عند 35 نقطة

يذكر أن رصيد الراقي تجمد عند 35 نقطة بالمركز السابع، بينما أصبح رصيد الرائد، 32 نقطة في المركز الثامن.

وعلق محمد عبدالجواد نجم الأهلي السابق على مستوى الراقي أمام الرائد بالشوط الأول قائلًا: ” كان من المفترض أن يخرج الفريق الريداوي متقدمًا بخماسية، أقل شيء، والفريق الريداوي يُلاعب نفسه، الأهلي لم يحضر”.

وأضاف عبدالجواد: ” الله يعلم ما بداخلي بسبب ما يحدث للأهلي ولكنني كمحلل رياضي، جميع الأندية عندي سواء”.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر 6 مباريات متتالية في دوري المحترفين، بعد مواجهة الرائد.

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