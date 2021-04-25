استقالة وزير الإعلام المصري أسامة هيكل

المواطن- متابعة

صرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، بأن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تقدم باستقالته من منصبه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نظرًا لظروف خاصة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأحد.

وشهدت الأيام الماضية تداول اسم الوزير، بعد تقرير للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، الذي رفض بيان هيكل حول تنفيذ برنامج الحكومة، الذي استعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس.

أخطاء مالية وإدارية

وذكر تقرير اللجنة أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاءً مالية وإدارية قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور المصري، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وكان هيكل عُين وزير دولة للإعلام في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قرار بإعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل الحكومي.

وكانت وزارة الإعلام المصرية قد ألغيت بعد إقرار دستور عام 2014، ليحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات التابعة له.

وكان تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب أدان ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مقارنة برأسمالها الذي بلغ ملياري جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، مع قيام هيكل برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6 آلاف جنيه مصري، ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه وراتبه إلى 100 ألف جنيه.

شارك الخبر







شارك الخبر