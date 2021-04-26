اكتشاف فيروس كورونا جديد!

المواطن - متابعة

كشفت باحثة في علم البيئة، عن فيروس كورونا جديد، يعيش في الخفافيش البريطانية.

ووجدت إيفانا مورفي، الباحثة في جامعة “إيست أنجليا” بإنجلترا، الفيروس، بعد جمع فضلات خفافيش تعرف على أنها من نوع “حدوة الحصان”، في غلوسترشير.

فيروس ساربيك:

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنها تعد المرة الأولى التي يتم فيها العثور على “فيروس ساربيك”، وهو المصطلح الشامل لعدد من الفيروسات، بما في ذلك فيروس “سارس- كوف-2″، في الخفافيش في المملكة المتحدة.

وليس بمقدور الفيروس الجديد المكتشف وهو “RhGH01″، أن يصيب البشر في حالته الراهنة، إلا أن العلماء يحذرون من ملامسة الحيوان.

وأفادت أوراق بحث شارك في تأليفها جمعية علم الحيوان في لندن وجامعة “إيست أنجليا” وهيئة الصحة العامة البريطانية، بأن منع انتقال فيروس “سارس- كوف-2” إلى الخفافيش أمر بالغ الأهمية في ظل حملة التطعيم العالمية الحالية ضد الفيروس.

التحور:

ولم يستبعد الباحثون أن يتحور الفيروس المكتشف بحيث يصبح قادرًا على إصابة البشر، داعين إلى عدم الاقتراب منها.

وفي حديث لصحيفة “التايمز”، قالت إيفانا: “مثل كل الحيوانات البرية، إذا تُركت الخفافيش بمفردها فإنها لا تشكل أي تهديد”.

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