الأخضر بطلًا لبطولة غرب آسيا الإلكترونية

المواطن - مروة نبيل

نجح الأخضر في التتويج بالنسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، التي أُقيمت منافساتها على مدار 3 أيام، وذلك بعد فوزه على الإمارات اليوم.

الأخضر يتوج بالنسخة الأولى:

ومثل المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية في النسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، كل من؛ مساعد الدوسري، ياسر الحارثي، مشعل الحبيشي وعبدالعزيز الصبياني.

وظهر الأخضر بشكل لافت في مباريات البطولة، حيث نجح في تصدر الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانيًا بـ8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الكويت، وتذيل منتخب قطر الترتيب برصيد 4 نقاط.

اللاعبون يعربون عن سعادتهم بالفوز:

وأعرب لاعبو الأخضر عبر حساباتهم الخاصة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سعادتهم بحصد اللقب، وقال مساعد الدوسري: “راس السعودي فوق ما ينحني لمخلوق دمه جرى بعروقه لأجل أهله وداره.. الله يعز الدار ويعز مقدراه”.

وكتب عبدالعزيز الصبياني: “ألف مبروك لنا البطولة، وهارد لك لإخواننا الإمارات وما بيننا خاسر”، وقال مشعل الحبيشي: “الحمد لله وجبنا البطولة.. شكرًا لكم على دعمكم جميعًا، وشكرًا لزملائي، ونرجع نقول فوق يا سعودي”.

وعلق ياسر الحارثي على تتويجه مع الأخضر باللقب، قائلًا: الحمد لله يا رب حققنا بطولة غرب آسيا بنسختها الأولى، ومو شيء جديد على مملكتنا تحقيق الإنجازات، شكرًا لكم يا رجال”.

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