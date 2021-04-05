الأرصاد : رياح وغبار وارتفاع درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق (تبوك وحائل والجوف).

توقعات الأرصاد غدًا:

كما توقع المركز أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، قد تتخللها سحب رعدية.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 35كم/ ساعة، على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 18- 40كم / ساعة على الخليج العربي.

درجات الحرارة المتوقعة:

درجات الحرارة أما عنالعظمى والصغرى المتوقعة غدًا بالدرجة المئوية على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي:

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