الأهداف لا تغيب عن مباريات العين بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين للظهور بشكل مميز ضد أبها اليوم، أملًا في تحسين نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهداف شعار مباريات العين

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جميع مباريات العين التي لعبها هذا الموسم لم تخلُ من الأهداف؛ حيث شهدت مواجهاته تسجيل 81 هدفًا في 25 مباراة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر 15 لقاء، فيما يحتل أبها المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريقين عند الساعة 9:50 مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُعد مباراة الفريقين اليوم هي الثانية التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مواجهتهما في الدور الأول التي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها برباعية مقابل هدفين.

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