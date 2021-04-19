الأهلي يتجاوز عقبة الزمالك بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الأهلي ضد الزمالك، التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيق المارد الأحمر لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

الأهلي ضد الزمالك:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الزمالك بشكل سريع، وسيطر المارد الأحمر على اللعب، قبل أن يهدر محمد شريف فرصة التقدم بعد تمريرة رائعة من أيمن أشرف، وحاول لاعبو الأبيض الاستحواذ على وسط الملعب.

وقام لاعبو المارد الأحمر بفاصل من التمريرات، وأهدر حسين الشحات فرصة هز الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيع اللاعب ذاته محاولة خطيرة بعد تلقيه تمريرة رائعة من عمرو السولية، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وتمكن محمد شريف من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد الزمالك عند الدقيقة 22، بعد تلقيه تمريرة مميزة من أيمن أشرف، ونجح محمود عبدالرزاق شيكابالا في تسجيل التعادل عند الدقيقة 31 من تسديدة قوية.

ولم يستمر التعادل طويلًا، حيث نجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 35، مستغلًّا خطأ يوسف أوباما في التمرير، وواصل المارد الأحمر سيطرته قبل أن ينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الزمالك بتأخر الأبيض بنتيجة 2/ 1.

محاولات مستمرة من الفريقين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين في تسجيل هدف جديد، وأنقذ محمود عبدالرحيم جنش فرصة أهلاوية خطيرة بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة، قبل أن يبعد أيمن أشرف تمريرة من أشرف بن شرقي.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء عند الدقيقة 59، سددها محمود علاء، إلا أن حارس المرمى علي لطفي نجح في التصدي لها، قبل أن يسددها أوباما فوق العارضة، وأهدر زيزو عرضية من بن شرقي.

واستمرت محاولات الفريقين وسط تفوق نسبي للاعبي الأبيض بحثًا عن تسجيل التعادل، وتألق علي لطفي في الدقائق الأخيرة وأبعد رأسية من محمود علاء، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الزمالك بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 12 مباراة، فيما واصل الزمالك تصدر الترتيب برصيد 33 نقطة، إلا أنه خاض 15 لقاء.

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