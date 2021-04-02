الإنتر يستقر على بيع لوكاكو

المواطن - مروة نبيل

استقرت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي على بيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأزمة المالية سبب بيع اللاعبين

وأشارت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، إلى أن نادي إنتر ميلان مجبر على بيع لاعب أو اثنين من أفضل نجومه خلال الصيف المقبل، لتوفير سيولة مالية.

وأضافت: “شركة سونينج، مالكة إنتر، ستحصل على قرض مالي لتسيير أعمال نيراتزوري حتى نهاية الموسم، ثم ستكون مجبرة على حصد الأموال من خلال بيع نجوم الفريق”.

تحديد سعر بيع لوكاكو

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن هناك أكثر من لاعب مهدد بالرحيل، إلا أن إنتر لم يحدد حتى الآن سوى سعر لوكاكو، حيث يريد الحصول على 120 مليون يورو للموافقة على رحيله، خاصة أنه يحظى باهتمام برشلونة ومانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الآخرين المهددين بالرحيل في إنتر ميلان، هم: نيكولو باريلا وستيفان دي فري وأليساندرو باستوني ومارسيلو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن وميلان سكرينيار.

شارك الخبر







شارك الخبر