الاتحاد والهلال يستهدفان الفوز الثاني في إبريل

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والهلال المقرر إقامتها، يوم غد الجمعة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

ويلعب الاتحاد والهلال عند لساعة 8:50 مساء غد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

وقبل مباراة الاتحاد والهلال غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع العميد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

نتائج مواجهات الفريقين في أبريل

ولعب الفريقان مباراتين من قبل في شهر أبريل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتبادل كل منهما الفوز في لقاء، حيث حسم العميد مباراتهما في عام 2009 بهدفين مقابل هدف.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على الاتحاد مرة في شهر أبريل عام 2015، بثلاثية أهداف دون رد سجلها؛ ناصر الشمراني وثنائية للاعب تياغو نيفيز، ويبحث كل منهما عن الفوز الثاني له في مواجهة الغد.

شارك الخبر







شارك الخبر