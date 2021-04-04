4 غيابات لـ الاتحاد ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الجهاز الفني في العميد بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي من غيابات مؤثرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال المرتقبة.

غيابات الاتحاد ضد الهلال

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الهلال، المدافع المصري الدولي أحمد حجازي بسبب الإيقاف، بجانب زياد الصحفي لمعاناته من الإصابة، ليصبح كاريلي في ورطة دفاعية لعدم تواجد الثنائي.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي برونو هنريكي بسبب خضوعه لجراحة في مشط القدم بعد تعرضه لكسر إجهادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد عبدالإله المالكي أحدث المنضمين إلى قائمة الغائبين عن العميد في مباراة الاتحاد ضد الهلال المقبلة، حيث أعلن اليوم عن معاناته من إصابة في القدم وظهر وهو يستند على العكاز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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