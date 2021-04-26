الاتحاد يحل أزمة رودريغيز

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التوصل إلى اتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، غاري رودريغيز لحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

جدولة مستحقات رورديغيز مع الاتحاد

واتفقت الإدارة الاتحادية مع رودريغيز على جدولة مقدم عقده المتأخر على 6 أشهر، حيث يصل إلى 850 ألف يورو، لم تُدفع منذ توقيعه إلى العميد بداية عام 2019، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ووافق رودريغيز على الجدولة الجديدة، ما يعني إلغاء هذا الالتزام من المستحقات الواجب على نادي الاتحاد سدادها، قبل تقديم أوراقه الرسمية من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح لهم بإبرام صفقات خلال الميركاتو الصيفي.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع غاري رودريغيز خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019 بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف الموسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي، وأعاره بعد ذلك إلى فنربخشة لـ6 أشهر، قبل أن يستعيده لاحقًا.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره ضمك، يوم 15 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

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