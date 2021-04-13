الاتحاد يُنهي أزمة البدري

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في إنهاء أزمة مستحقات الترجي الرياضي التونسي، بسبب قيمة انتقال النجم أنيس البدري إلى صفوفه الموسم الماضي.

الاتحاد يُنهي الأزمة

وسددت إدارة الحائلي قبل أسابيع مبلغ 750 ألف ريال، ليتم غلق شكوى الترجي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل رسمي، حيث سبق وتقدم النادي التونسي بشكوى لعدم سداد العميد الدفعة الثانية من صفقة بيع أنيس البدري.

ولفتت مصادر لـ”الرياضية”، إلى أن غرفة فض المنازعات في “فيفا” أصدرت حكمها بإلزام العميد بسداد المبلغ، بالإضافة إلى غرامة التأخير.

وتسعى إدارة الحائلي خلال الفترة الحالية لإنهاء قضية نادي روزاريو الأرجنتيني نظير انتقال ليناردو جيل، والعمل على حل القضايا المحلية والخارجية سريعًا.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ونجح العميد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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