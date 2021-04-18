الاتفاق يؤزم وضع الوحدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة هدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الاتفاق والوحدة:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من المباراة ظل نادي الاتفاق يضغط بكل قوة لإحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب محمد الكويكبي من إحراز هدف الفوز الوحيد لفارس الدهناء بالدقيقة الـ72.

ولم يحدث أي جديد، لتنتهي المباراة بخسارة نادي الوحدة الذي بات قريبًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

ترتيب الفريقين بعد نهاية المباراة:

وبعد المباراة، أصبح رصيد فارس الدهناء 38 نقطة في المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فرسان مكة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.

جدير بالذكر أن نادي ضمك كان تعادل مع فريق الفتح بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر الدوري.

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