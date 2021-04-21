الاستحواذ السلبي مشكلة النصر

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي يستحوذ على اللعب، ولكن لا يستطيع تحويله إلى أهداف.

الاستحواذ مشكلة النصر

وعلق سعود الصرامي على مباراة العالمي الآسيوية، قائلًا: “مباراة النصر وفولاد نسخة مكررة من مباراة النصر والفيصلي.. استحواذ نصراوي كامل على الكرة وعلى الملعب وسط نجاعة هجومية خجولة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الفريق المنافس يبحث عن خطأ يقع فيه لاعب نصراوي أو حكم المباراة بمعني اللعب بأسلوب دعاء الوالدين.. الاستحواذ على الكرة لا “يوكل” عيش يا نصر”.

تعادل العالمي وفولاد

ولعب العالمي وفولاد الإيراني على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبعد مباراة الأمس، رفع العالمي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني صاحب المركز الثاني.

شارك الخبر







شارك الخبر