عسيري الأفضل بمباراة النصر وفولاد

المواطن - مروة نبيل

ظهر عبدالفتاح عسيري بشكل مميز خلال مباراة النصر وفولاد الإيراني اليوم، وكلل مجهوده بالحصول على لقب أفضل لاعب في المواجهة الآسيوية.

عبدالفتاح عسيري يتألق

وأعلن حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للاعب العالمي عبدالفتاح عسيري أفضل لاعب في المباراة، وهنأه على المستوى اللافت الذي قدمه اليوم.

وشارك عبدالفتاح عسيري بشكل أساسي في مباراة النصر وفولاد، وتألق بشكل لافت ونجح في تشكيل خطورة على مرمى الفريق الإيراني، وكاد أن يُسجل هدفًا قاتلًا في شباكه، إلا أن تسديدته ذهبت سهلة في يد الحارس.

النصر وفولاد يتعادلان

ولعب النصر وفولاد الإيراني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني صاحب المركز الثاني.

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