الانتقادات تُحاصر هورفات

المواطن - مروة نبيل

تعرض المدير الفني الكرواتي ألين هورفات لانتقادات قوية بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الفيصلي، وتوديعه لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيصلي يُطيح بالنصر من الكأس:

وانتهت، مباراة النصر ضد الفيصلي التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز عنابي سدير بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه الفيصلي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الفتح اليوم بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هورفات في مرمى الانتقادات:

وأعرب النصراويون عبر موقع “تويتر”، عن غضبهم من مستوى الفريق الأول لكرة القدم بقيادة هورفات، وأكدوا أن العالمي تعرض لظلم تحكيمي ضد الفيصلي، إلا أن الأداء لم يكن مرضيًا، وطالبوا الإدارة بسرعة التعاقد مع مدير فني جديد.

وعلق المتحدث الرسمي الأسبق باسم نادي النصر، عبد الله بن زنان قائلًا: “مدرب جبان.. وأداء غير مقنع، حكم سيئ وضربة جزاء غير صحيحة يتأهل منها الفيصلي للنهائي.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتابع عبدالعزيز المريسل: “في أكثر من مناسبة قلت إن النصر لا يملك مدرب وهورفات جاء لمهمة كصدمة نفسية وأنجزها لكن من الظلم أن يدرب فريق كالنصر، لهذا كنت أقول النصر على مستوى اللعب الجماعي أقل الفرق الأربعة المتأهلة، وكعناصر هو الأفضل”.

وأضاف الإعلامي عبدالعزيز المريسل في تغريدته قائلًا: “نعم ضربة الجزاء غير صحيحة للفيصلي لكن النصر لم يقدم شيء”، وكتب الإعلامي طارق النوفل: “مدرب الطوارئ يبقى اسمه مدرب طوارئ.. كان على إدارة النصر استبداله بمدرب يليق بنجومه”.

وأكد الإعلامي بندر العتيبي أنه سبق وطالب الإدارة النصراوية بالاتفاق مع المدرب ألين هورفات على وضع برنامج خاص للفريق، خاصة أن مواجهة الفيصلي ستكون أو لقاء بعد فترة التوقف الدولي.

وأعاد نشر التغريدة، وعلق قائلًا: “لا برنامج خاص!!.. ولا استعداد لأهم مباراة في الموسم، بمباركة من عبدالغني الذي منح حمدالله إجازتين للمغرب خلال شهرين، وعدم تجهيز المصابين، الاستعدادات للآسيوية تبدأ بإقالة المتدرب والمدير والتعاقد مع مدرب كبير”.

وواصل العتيبي حديثه الغاضب من هورفات في تغريدة أخرى قائلًا: “مايكون وحمدالله وخالد الغنام وعبدالفتاح عسيري ويحيى الشهري كان من الأولى منحهم برنامج خاص خلال فترة التوقف أفضل من الإجازات”.

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