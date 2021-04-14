التجلطات الدموية تعلّق استخدام لقاح جونسون آند جونسون

المواطن - متابعة

أجلت شركة جونسون آند جونسون، الثلاثاء 13 إبريل، إطلاق لقاحها في الدول الأوروبية بعد توصية من السلطات الصحية الأمريكية بـ التوقف عن إعطاء اللقاح ذو الجرعة الواحدة، إثر إفادات بأن عددًا من متلقي اللقاح أصيبوا بجلطات دموية في حالات نادرة للغاية.

تقييم الوضع:

وأكدت الإدارة الأمريكية عبر تويتر أنها ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- تقيّمان الأهمية المحتملة لست حالات تم تسجيلها لتجلّطات نادرة من نوعها في الدم لدى مرضى تلقوا اللقاح.

تجميد استخدام اللقاح:

وأفادت بأنها توصي بتجميد استخدام اللقاح إلى أن يتم استكمال عملية التقييم.

تصريحات سابقة:

وكانت السلطات الصحية الأمريكية، أعلنت الجمعة، أنها لم تجد بعد رابطًا سببيًّا بين لقاح جونسون آند جونسون وجلطات الدم، بينما قالت وكالة الأدوية الأوروبية: إنها تدرس الأمر بعد تسجيل أربع حالات محتملة.

وكالة الأدوية الأوروبية تتحقق:

كما أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد أخذ لقاح جونسون آند جونسون، إثر تسجيل أربع حالات بينها وفاة، مشيرة إلى أن لجنتها الخاصة بالسلامة بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخذ اللقاح.

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