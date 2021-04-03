التعادل يحسم قمة تورينو ضد يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

خيم التعادل الإيجابي على قمة تورينو ضد يوفنتوس، التي أُقيمت اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي موسم 2020/ 2021.

أحداث مباراة تورينو ضد يوفنتوس:

وكانت المباراة انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في ديربي تورينو الذي أُقيم بدون حضور جماهيري.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي يوفنتوس، أسفر عن إحراز اللاعب الإيطالي فريدريكو كيزا للهدف الأول لـ يوفنتوس بالدقيقة الـ13.

وواصل تورينو، الضغط الهجومي لإحراز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب أنتونيو سابريا بالدقيقة السابعة والعشرين.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من لقاء تورينو ضد يوفنتوس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق تورينو سريعًا في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب سابريا ليُضيف ثاني أهدافه بالدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني.

وواصل اليوفي سعيه لإحراز الهدف الثاني وإنقاذ موقفه الحرج، فتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الثاني لـ يوفنتوس بالدقيقة الـ80.

ولم يحدث أي جديد في ديربي تورينو، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو الإيطالية.

ترتيب الفريقان بعد الديربي:

وأصبح رصيد اليوفي بعد مباراة تورينو ضد يوفنتوس، 56 نقطة في المركز الرابع بـ الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد تورينو 24 نقطة في المركز السابع عشر.

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