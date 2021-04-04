التعاون لنهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الفتح، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز سكري القصيم بنتيجة 3/ 2 وتأهله إلى المواجهة النهائية.

التعاون ضد الفتح:

وبدأت مباراة التعاون ضد الفتح بشكل سريع من سكري القصيم، حيث ضغط منذ الدقائق الأولى أملًا في هز الشباك مبكرًا، قبل أن يفض أليخاندرو روميرو، الشهير بـ كاكو اشتباك التعادل عند الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات سكري القصيم، وأسفر الضغط عن تسجيل الكاميروني لياندر تاومبا لهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الفتح بتأخر النموذجي بهدف دون رد.

سكري القصيم يتألق والفتح ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح تاوامبا في تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سيدريك أميسي، قبل أن يتمكن أميسي من إحراز الهدف الثالث من رأسية رائعة عند الدقيقة 62.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ونجح محمد مجرشي في تسجيل الهدف الأول ضد التعاون عند الدقيقة 72 من تسديدة من داخل منطقة الجزء بعد تلقيه عرضية مميزة من علي الزقعان.

ومر المغربي مراد باتنا بالكرة من أكثر من لاعب ودخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ويهز شباك التعاون بالهدف الثاني عند الدقيقة 74، وسط ضغط قوي من الفريقين لتسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية.

وكاد النموذجي أن يسجل التعادل عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، إلا أنها اصطدمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بفوز سكري القصيم وتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في انتظار الفائز من لقاء النصر والفيصلي.

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