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التعليم تحدد مواعيد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية لـ رياض الأطفال والابتدائية

التعليم تحدد مواعيد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية لـ رياض الأطفال والابتدائية

2021/04/23
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعليم تحدد مواعيد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية لـ رياض الأطفال والابتدائية وزارة التعليم السعودية
المواطن - الرياض

حددت وزارة التعليم مواعيد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بعد انتهاء اختبارات الدور الأول.

انتهاء اختبارات الدول الأول

وقالت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه نظرًا لانتهاء اختبارات الدور الأول في المرحلة الابتدائية، واستكمال خطط المعالجة والدعم؛ تعلن ⁧وزارة التعليم⁩ عن تنظيم أعمال الدور الثاني، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي؛ لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

 

التعليم تحدد مواعيد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية لـ رياض الأطفال والابتدائية - المواطن


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