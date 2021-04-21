التكافؤ شعار مباريات الأهلي والشرطة

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب لقيادة الراقي لخطف نقاط مباراة الأهلي والشرطة العراقي اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

مواجهات الأهلي والشرطة العراقي

ولعب الأهلي والشرطة العراقي مباراتين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتتسم المواجهات بينهما بالتكافؤ والقوة، حيث فاز الراقي في لقاء وخسر آخر، ونجح في تسجيل هدفين واستقبل مثلهما.

ومن المقرر أن تُقام مباراة اليوم، عند الساعة 11:15 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

ويطمح الراقي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي والشرطة اليوم، أملًا في مواصلة مشواره بالبطولة الآسيوية، فيما يسعى الفريق العراقي لحصد أول نقطة في دوري أبطال آسيا 2021 وإنعاش حظوظه.

وقبل مباراة اليوم، يملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نقطة واحدة ليحتل المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما يتذيل الشرطة العراقي الترتيب بدون نقاط.

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