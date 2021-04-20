ريجيكامب: لقاء الغد مفتاح التأهل

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الروماني لورينت ريجيكامب، أن مواجهتي الشرطة العراقي مفتاح التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2021.

ريجيكامب يؤكد أهمية مواجهتي الشرطة:

وقال ريجيكامب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة المقبلة: “أتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية في المواجهتين الهامتين أمام الشرطة العراقي، للتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “ليس من المهم الحديث عن الوقت الذي حضرت فيه إلى الأهلي لدينا في القائمة 30 لاعبًا، وأعمل على اختيار أفضل 11 لاعبًا من بينهم لمواجهة الغد الهامة وتحقيق الانتصار المنشود”.

وأضاف ريجيكامب قائلًا: “ميتريتا لن يتمكن من المشاركة في مواجهة الغد، ولديه إصابة محدودة ونأمل أن يكون في قمة الجاهزية للمواجهات الهامة المقبلة، والأهم الآن التركيز على تحقيق النقاط الثلاث في المباراة”.

الأهلي ضد الشرطة العراقي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الشرطة العراقي، مساء يوم غد الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما يتذيل الشرطة العراقي الترتيب بدون نقاط.

شارك الخبر







شارك الخبر